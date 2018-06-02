В Тбилиси возобновились акции протеста

В центер Тбилиси протестующие возобновили акции протеста с требованием наказать виновных в убийстве подростков, которое произошло зимой, передает РИА «Новости»

Сообщается, что митингующие третий день говорят, что не прекратят акцию протеста до тех пор, пока не будет найден и наказан убийца подростков. Отец одного из них ночует в палатке, которая была установлена на улице, рядом со зданием парламента страны.

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Организаторы акцию призывают собравшихся «разрушить систему несправедливости, во главе которого стоит правительство», протестующие требуют отставки кабинета министров Грузии.

Полиция не стала ограничивать движение транспорта. В митинге участвуют сотни человек, их количество связывают с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих в Тбилиси.