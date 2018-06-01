В МВД прокомментировали информацию о 1,5 млн недействительных паспортов

В МВД России прокомментировали информацию о том, что 1,5 млн паспортов оказались недействительны из-за технической ошибки. Об этом сообщает «Российская газета».

В пресс-центре МВД заявили, что при объединении различных баз документов в 2006 году действительно произошла техническая ошибка.

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«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус незначительного количества паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен»», — отметили в МВД.

В пресс-центре, однако, указали на то, что количество паспортов, которых коснулась ошибка, было «в разы меньше заявленной СМИ цифры».

Ранее СМИ сообщали, что как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительны из-за сбоя.