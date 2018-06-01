При пожаре в ТРК в Иркутске пострадали 10 детей

При пожаре в ТРК «Комсомолл» в Иркутске пострадали 10 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что в детской комнате при проведении опытов воспламенилась спиртосодержащая жидкость.

Реклама

Также, по его словам, из здания были эвакуированы 1,5 тыс посетителей.

Отмечается, что возгорание уже ликвидировано, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в МЧС России рассказали, что около 30% торговых центров на территории страны не соответствуют нормам пожарной безопасности.

Проверки мест массового скопления людей в регионах России на соответствие нормам пожарной безопасности были организованы после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.