«Ъ»: как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за сбоя

Как минимум 1,5 млн российских паспортов могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт» из-за сбоя при объединении баз данных, пишет газета «Коммерсантъ».

В издании отмечают, что в случае, если российский паспорт не проходит проверку действительности на портале управления МВД России по вопросам миграции, то гражданину могут отказать в предоставлении банковских услуг. Если гражданин считает, что его документ действителен, то он может сообщить об ошибке.

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На момент написания новости счетчик недействительных документов показывает 1476814. В издании отмечают, что это число, вероятнее всего, показывает количество паспортов, которые ошибочно признаны недействительными. По данным газеты, с 1997 по 2006 год информация о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2016 году ведомство расформировали, а базы данных начали объединять в одну — этот процесс стал причиной сбоя.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», –– цитирует издание комментарий МВД.

Отмечается, что ведомство не ответило на вопрос «Коммерсанта», может ли произойти еще один сбой и стоит ли гражданам России постоянно проверять статус своих паспортов.