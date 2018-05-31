Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обратить внимание на законспирированные ячейки террористов, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

«Большой комплекса задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего, в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что нужно наращивать возможности борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — добавил Путин.

Ранее Путин пообещал пограничной службе «самые современные» системы вооружения.