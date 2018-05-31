Путин поручил ФСБ обратить внимание на законспирированные ячейки террористов
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обратить внимание на законспирированные ячейки террористов, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
«Большой комплекса задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего, в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что нужно наращивать возможности борьбы с терроризмом и экстремизмом.
«Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — добавил Путин.
Ранее Путин пообещал пограничной службе «самые современные» системы вооружения.