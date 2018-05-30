Порошенко поздравил Бабченко с третьим днем рождения

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил российского журналиста Аркадия Бабченко после спецоперации, в ходе которой было инсценировано его убийство, передает «112 Украина».

«Я об этом знал, никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно убежден, что по-другому быть не могло... Ты большой молодец, что мы таким образом празднуем твой третий день рождения. Сегодня я представляю себе, что чувствовали сотрудники СБУ, которых как только не обзывали, как только не поливали грязью», — сказал Порошенко.

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Он также поблагодарил сотрудников СБУ за проведенную операцию и попросил передать свои поздравления жене Бабченко.

Ранее было опубликовано видео задержания заказчика убийства Бабченко.