«Исполнитель» убийства Бабченко станет свидетелем в деле о покушении

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что человек, который был нанят для того, чтобы убить российского журналиста Аркадия Бабченко, пошел на сотрудничество со следствием и будет проходить в рамках уголовного дела в статусе свидетеля, передает РИА «Новости».

«В момент, когда СБ Украины узнала о запланированном при работе с человеком, которому предложили данные действия, удалось добиться сотрудничества с следствием. То есть вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации», — сказал Луценко.

Ранее сообщалось, что организатор «убийства» Бабченко был задержан в Киеве. В СБУ назвали заказчиками «убийства» российские спецслужбы.