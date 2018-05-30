Захарова назвала сообщения о «воскрешении» Бабченко «лучшей новостью»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/11774395/upload-001-pic905-895x505-47507.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала сообщение о том, что нападение на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано.

«То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», — написала Захарова.

Реклама

Она также подчеркнула, что считает очевидным то, что «в историю был заложен пропагандистский эффект».

Ранее сообщалось, что после новостей об убийстве Бабченко в Министерстве иностранных дел России заявили тотальном характере безнаказанности преступлений против журналистов на Украине.