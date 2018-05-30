Захарова назвала сообщения о «воскрешении» Бабченко «лучшей новостью»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала сообщение о том, что нападение на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано.
«То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», — написала Захарова.
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Она также подчеркнула, что считает очевидным то, что «в историю был заложен пропагандистский эффект».
Ранее сообщалось, что после новостей об убийстве Бабченко в Министерстве иностранных дел России заявили тотальном характере безнаказанности преступлений против журналистов на Украине.