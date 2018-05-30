СБУ назвала заказчиков покушения на Бабченко

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что покушение на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, передает «112 Украина».

«По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы. По крайней мере, такие данные есть на сегодня в СБУ», — сказал Грицак.

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Ранее в СБУ сообщили, что Бабченко жив.

Журналист сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.