Источник рассказал о шести пострадавших из-за падения деревьев в Москве

Источник в экстренных службах рассказал, что из-за сильного ветра в Москве упали семь деревьев, в результате чего в разных районах столицы пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в разных районах города упали семь деревьев. При этом одно из них повредило провода контактной сети трамвайной линии на набережной Академика Туполева около дома 3. Из-за этого движение трамваев было приостановлено.

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«Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети», — рассказал источник.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали жителям столицы не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев из-за сильного ветра.