В Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности

Синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в московском регионе на 31 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В московской области уровень погодной опасности останется повышенным из-за сильного ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Аналогичная погода будет наблюдаться во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях. В Ярославской, Костромской и Ивановской областях уровень погодной опасности будет повышен до оранжевого. Кроме того, в этих регионах ожидаются заморозки. В Смоленской и Тверской областях погода не будет представлять опасность.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильном ветре.