Неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете в Москве
В Москве в районе Выхино-Жулебино неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.
«На ул. Хлобыстова между двумя мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту ножевое ранение и скрылся. Пострадавшему в настоящий момент оказывается медицинская помощь», — сказал он.
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В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что по указанному адресу в супермаркете Billa неизвестный ранил мужчину ножом в грудь.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина со скальпелем напал на пассажира в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро.