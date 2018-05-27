Неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете в Москве

В Москве в районе Выхино-Жулебино неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«На ул. Хлобыстова между двумя мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту ножевое ранение и скрылся. Пострадавшему в настоящий момент оказывается медицинская помощь», — сказал он.

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В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что по указанному адресу в супермаркете Billa неизвестный ранил мужчину ножом в грудь.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина со скальпелем напал на пассажира в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро.