Бутылка с надписью «Эбола» вызвала панику на испанском курорте

Бутылка с темно-красной жидкостью и надписью «Эбола» вызвала панику у жителей многоквартирного дома в испанском городе Пальма, остров Мальорка. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, вечером 25 мая местный житель обнаружил подозрительный сосуд на почтовом ящике в доме. После этого он вызвал экстренные службы.

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Прибывшие сотрудники служб оцепили район, изъяли бутылку и доставили в больницу. Бумажка, приклеенная к сосуду, гласила, что внутри содержится «РНК вируса Эбола».

К настоящему моменту неизвестно, что именно находилось внутри бутылки, однако, предположительно, это была чья-то неудачная шутка, пишет газета. Полиция намерена опросить жильцов дома.

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