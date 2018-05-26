В Удмуртии загорелась колония

В исправительной колонии Удмуртии загорелся деревообрабатывающий цех, передает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова, площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

«Пожар начался в одной из исправительных колоний Удмуртии. Горит деревообрабатывающий цех колонии. По последним данным, площадь пожара составляет 900 квадратных метров», — рассказала Митрофанова.

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Она сообщила, что в тушении возгорания участвуют пожарные силы управления ФСИН региона и МЧС, на месте работают 11 единиц техники и 30 человек.

По ее словам, информации о пострадавших нет.