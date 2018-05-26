В Москве в субботу ожидается до +20°С

В Москве в субботу, 26 мая, ожидается до +20°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +18 до +20°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики пообещали москвичам аномально высокое атмосферное давление в субботу, 26 мая. Оно может подняться до 762 мм ртутного столба. В этом случае будет побит рекорд 1992 года.

Также в МЧС предупредили, что 26 мая в Подмосковье могут произойти заморозки. Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура может опуститься до -2°С.