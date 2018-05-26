Стрельбу в школе в США устроил ученик

Стрельбу в школе города Ноблсвилл в штате Индиана открыл ученик, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

По данным очевидцев, молодой человек остался после урока поговорить с учителем естествознания, вышел из класса и вернулся уже с пистолетами.

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Отмечается, что преподаватель попытался вырвать оружие у студента и повалил его на землю. На данный момент нападавший находится под арестом.

В США в городе Ноблсвилль штата Индиана произошла стрельба в средней школе, в результате инцидента пострадали подросток и взрослый.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.