Полиция Канады попросила граждан о помощи в поимке подозреваемых во взрыве в ресторане
Полиция Канады начала искать двух мужчин, которых подозревают в подрыве самодельной бомбы в городе Миссиссога. Об этом сообщается в твиттере полиции района Пил.
Как отмечается, полицейские описали внешность и одежду подозреваемых, разместили их изображение, сделанное камерой видеонаблюдения, а также попросили граждан помочь в поиске мужчин.
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«Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… Сразу после инцидента они скрылись с места происшествия», — также отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в провинции Онтарио в Канаде 15 человек получили ранения после взрыва в ресторане Bombay Bhel, трое из них находятся в критическом состоянии.