В Москве вооруженный мужчина захватил семью в заложники

На востоке Москвы вооруженный мужчина взял семью в заложники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

«При проверке сообщения установлено, что находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трех человек, которые проживают в соседней комнате указанной квартиры», — сказали в пресс-службе.

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В настоящее время территория вокруг дома оцеплена.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия по задержанию захватчика. По предварительным данным, мужчина взял заложников из-за конфликта на бытовой почве.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Москвы неизвестный устроил стрельбу.