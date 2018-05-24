В МЧС призвали москвичей не шалить на воде

В связи с предстоящим пляжным сезоном в МЧС выпустили рекомендации о том, как жителям столицы следует купаться. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление ведомства по столичному региону.

Как отмечается, купаться следует в специально предназначенных для этого местах, так как непроверенные водоемы могут быть опасны из-за ям, водоворотов, сильного течения, холодных ключей и водорослей. Также подчеркивается, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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«Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания... Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, не следует подплывать к стоящим на якоре или плывущим судам, а также не купаться в вечернее и ночное время суток в одиночку. Нужно помнить и о том, что переохлаждение организма может быть опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 24 мая, ожидается до +24°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.