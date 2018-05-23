Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию

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Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом пережившая покушение в британском Солсбери, в своем первом видеообращении заявила о желании вернуться в Россию, сообщает Reuters.

Она рассказала, что сосредоточена на своем восстановлении и состоянии здоровья своего отца.

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«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в свою страну», — добавила Юлия Скрипаль.

Также девушка поблагодарила всех, кто оказал ей и Сергею Скрипалю первую помощь на месте происшествия, и призвала общественность уважать ее личную жизнь.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль дала первое интервью после покушения. Отмечается, что девушка находится в секретном убежище в Великобритании под присмотром полиции.