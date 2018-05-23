Генеральным прокурором Нью-Йорка впервые стала женщина
Барбара Андервуд стала первой женщиной назначенной генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США.
Как отмечается, Андервуд была официально утверждена на данный пост заксобранием штата.
При этом она проработала в генпрокуратуре штата Нью-Йорк более 10 лет.
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В своей благодарственной речи Андервуд заявила, что эта работа «станет самой важной из тех, которые у меня когда-либо были».
«Это огромная честь, и я обещаю служить людям Великого штата Нью-Йорк верой и правдой», — добавила она.
Барбара Андервуд сменила на этом посту Эрика Шнайдермана, который подал в отставку на фоне скандала. Ранее несколько женщин обвинили Шнайдермана в избиении и запугивании.