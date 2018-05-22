В Москве произошел пожар в гостинице «Измайлово», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Очаг возгорания, по предварительным данным, в корпусе «А». Эвакуированы 200 человек», — сказал источник.

Как уточнил представитель столичного главка МЧС, в настоящее время пожарные проводят разведку на 31-м этаже здания. Обстоятельства ЧП выясняются.

Реклама

«По уточненным данным, площадь пожара составляет 10 квадратных метров», — добавил источник.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово произошел пожар в банном комплексе. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.