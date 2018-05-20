Захарова назвала арест Вышинского в Киеве частью пропагандисткой работы Запада

Ситуация с журналистами, в том числе Кириллом Вышинским, которых преследует Служба безопасности Украины, — это часть информационно-пропагандисткой работы Запада в отношении России, передает РИА «Новости» заявление представителя МИД России Марии Захаровой.

«Ситуация с журналистами МИА «Россия сегодня» на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России. Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности…, это все часть заказа в отношении нашей страны», — сказал Захарова.

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По ее словам, ситуация с журналистикой и «несвободой слова на Украине — это результат пагубной политики Запада».

Ранее международная организация «Репортеры без границ» призвала Киев объяснить задержание главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, либо отпустить его.