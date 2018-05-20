В Пулково не смог взлететь самолет

В Санкт-Петербурге в Пулково самолет в Москву не смог подняться со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Как отмечается, на борту самолета авиакомпании «Алроса» находились 156 человек. Во время разгона на взлетно-посадочной полосе лайнер остановился, а затем вернулся на стоянку.

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«Одна из версий — неисправность двигателя», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее самолет авиакомпании «Победа», который выполняет рейс DP508, нарезал круги над Новгородской областью, перед заходом на посадку в Пулково. Ситуация считается обыденной, однако, судя по маршруту самолета на Flightradar24, пилоты творчески подошли к этому процессу.