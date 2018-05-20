СМИ: британские власти не продлили Абрамовичу визу

Российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не смог продлить британскую визу. Об этом сообщает

«Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали», — пишет издание.

По словам другого источника, официального отказа в выдаче визы бизнесмену нет, его документы все еще рассматривают британские власти. Ранее вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о возможном аресте имущества владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича в Великобритании.» target=«_blank»>The Bell со ссылкой на источники из окружения бизнесмена.

Как отмечается, это может быть причиной, по которой Абрамович не присутствовал на матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали», — пишет издание.

По словам другого источника, официального отказа в выдаче визы бизнесмену нет, его документы все еще рассматривают британские власти.

Ранее вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о возможном аресте имущества владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича в Великобритании.