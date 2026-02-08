Главный вопрос для Украины заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение собственной государственности. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, «русские не идут на уступки и вряд ли планируют этого», чего Запад не может понять. Конфликт продолжается, однако Украина проигрывает, у нее есть только путь к поражению, констатировал эксперт.

«Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет», — сказал Джонсон.

Если Украина не пойдет на сделку и территориальные уступки, то как государство превратится «скорее в территорию», ведь Киев уже сейчас не контролирует «некоторые ее части», сказал экс-аналитик ЦРУ.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Украине в конце концов придется капитулировать в конфликте с Россией. По словам аналитика, Вооруженные силы РФ развили настолько мощное наступление, что уже никто не сможет его остановить — ни НАТО, ни Соединенные Штаты, ни сама Украина.

Ранее в США начали обратный отсчет до победы России.