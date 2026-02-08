«В глаза бросается неухоженность»: российский фанат о месте проведения Олимпиады

Российский болельщик Евгений Бурденюк поделился размышлениями о месте проведения зимних Олимпийских игр — 2026 и рассказал, с какими проблемами и недочетами уже успел столкнуться. Его слова приводит Sport24.

«Грязновато, в каких-то местах бросается в глаза неухоженность. Понравился разве что центр Милана. <...> И еще шок — очень холодно! Даже нам, сибирякам. Итальянцы экономят на отоплении: холодно и в кафе, и на стадионе, и даже в гостинице», — поделился он.

Бурденюк стал тем человеком, который пронес российский флаг на церемонию открытия Олимпиады. Фотография с российским флагом перед церемонией открытия появилась в сети 6 февраля. На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — это название спортивной команды из Самарской области.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части.