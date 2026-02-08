Экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн. К такому выводу пришли эксперты Института германской экономики в Кёльне.

Согласно их оценке, за период с 2020 года совокупные потери реального валового внутреннего продукта составили около €940 млрд. В пересчете на одного занятого это означает сокращение добавленной стоимости более чем на €20 тыс. Экономисты связывают такие показатели с последствиями пандемии коронавируса, конфликтом на Украине, а также конфронтационной экономической политикой США.

В институте уточнили, что примерно четверть всех потерь пришлась на прошлый год, который прошел на фоне таможенных конфликтов с администрацией президента США Дональд Трамп.

По официальным данным, в 2025 году экономика Германии лишь формально избежала третьего подряд года стагнации: реальный объем производства увеличился всего на 0,2%. Эксперт IW Михаэль Гремлинг отметил, что текущее десятилетие сопровождается беспрецедентными шоками и масштабной структурной перестройкой экономики, нагрузка от которых уже превысила последствия предыдущих кризисов.

Для сравнения, специалисты напомнили, что экономические издержки периода стагнации 2001–2004 годов оценивались примерно в €360 млрд, а потери добавленной стоимости во время финансового кризиса 2008–2009 годов достигали около €525 млрд.

При расчетах эксперты сопоставляли фактическую динамику экономики с гипотетическим сценарием, при котором указанные кризисы отсутствовали бы. Анализ показал, что при сохранении средних темпов роста последних трех десятилетий Германия избежала бы значительной части нынешних потерь. При этом после восстановления от пандемического шока экономическая активность страны уже три года подряд не может превысить уровень 2019 года.

В последние годы экономика Германии находится в состоянии затяжного кризиса. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, а затем усугубился после прекращения поставок российского газа.

Ранее госдолг Германии вырос почти на 20% из-за политики ЕС и санкций против России.