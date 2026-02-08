Размер шрифта
В Петербурге пенсионерка ограбила женщину, думая, что участвует в «спецоперации»

78.ru: в Петербурге пенсионерку задержали за разбой по заданию мошенников
В Петербурге 74-летняя женщина с ножом ворвалась в квартиру к местной жительнице и украла у нее деньги по указанию мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Возрождения. 74-летняя обвиняемая представилась соседкой, позвонила в дверь в ранее незнакомой ей ровеснице и попросила о помощи. В комнате она бросилась к шкафу, схватила 80 тысяч рублей и на обратном пути взяла на кухне нож, чтобы хозяйка не могла ее остановить.

Пострадавшая обратилась в полицию, нападавшую задержали. Стражам порядка пожилая женщина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее в том, что она участвует в «спецоперации». Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого в Москве пенсионерка поменяла почти 30 млн рублей на фальшивые купюры. Женщина отдала деньги курьеру для «проверки». Позже сообщник преступников вернул ей пакет с наличными, мужем она решил проверить его содержимое и обнаружил, что ей вместо денег вернули билеты «банка приколов».

Ранее в Норильске мать лишилась денег и «помогла» мошенникам похитить деньги у дочери.
 
