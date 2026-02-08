Размер шрифта
Общество

В Приморье подросток провалился под лед на озере

В Приморье школьник провалился под лед и не выжил
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Яковлевском районе Приморья 11-летний мальчик провалился под тонкий лед на озере. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в селе Яковлевка, 11-летний мальчик оказался в ледяной воде, гуляя по тонкому льду. Спасти его не удалось, ребенка обнаружили местные жители в месте провала.

До этого в Дагестане группа детей спасла мальчика, который провалился под лед. Во время прогулки по тонкому льду один из мальчиков провалился в воду. Находящиеся рядом товарищи не растерялись: один из них подбежал и помог пострадавшему выбраться из полыньи, после чего вся группа смогла выйти на берег.

Ранее прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед на Волге.
 
