Общество

В Реутове ввели карантин по бешенству

В Реутове ввели карантин по бешенству из-за очага в жилом доме
Денис Абрамов/РИА Новости

В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству после выявления эпизоотического очага в жилом доме. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, очаг бешенства нашли в границах дома № 4 на улице Молодежной. На этой территории ввели строгий режим ограничений. Запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение участка посторонними лицами. Исключение сделано только для жителей дома, специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, задействованного в ликвидации очага.

Неблагополучной по бешенству признана территория всего города Реутов. Власти ввели карантинные меры, включая запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и массовым скоплением восприимчивых животных.

Кроме того, ограничен вывоз таких животных за пределы города. Исключение предусмотрено лишь для отправки на специализированные предприятия для убоя, а также для животных, вакцинированных против бешенства не позднее чем за 179 дней до даты вывоза.

Карантинные меры будут действовать до стабилизации эпизоотической ситуации и выполнения всех ветеринарно-санитарных требований.

Ранее в Башкирии вводили карантин по бешенству в селах Первомайское и Максютово.
 
