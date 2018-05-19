У жителей Фрязино изъяли 30 кустов конопли весом 3 кг

Полицейские во Фрязино изъяли 30 кустов конопли у двух местных жителей в возрасте 29 и 30 лет, сообщила представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, передает агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, сотрудники полиции задержали мужчин в одном из гаражей, расположенных на улице Введенского во Фрязино.

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«При личном досмотре у задержанных обнаружены и изъяты четыре свертка с веществом растительного происхождения внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением - коноплей. Также в ходе обыска гаража, принадлежащего одному из злоумышленников, обнаружено и изъято более 30 кустов конопли и электронные весы. Общая масса изъятых растений составила около 3 кг», — сказала Петрова.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Задержанные были помещены под стражу.