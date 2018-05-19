Одна из выживших при крушении самолета на Кубе умерла в больнице

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Одна из выживших при крушении пассажирского самолета в аэропорту Гаваны женщин, скончалась в больнице. Об этом сообщает Cuba TV.

По данным телеканал, две остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что один из выживших при крушении пассажирского Boeing на Кубе скончался от ожогов в больнице Гаваны.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.