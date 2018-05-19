СМИ рассказали подробности крушения самолета на Кубе

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Самолет, который потерпел крушение в Гаване, перед аварией врезался в линии электропередачи. Об этом сообщает телеканал Cuba TV.

«По словам свидетелей, самолет развернулся, чтобы вернуться в аэропорт и врезался в линии электропередачи», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

Ранее посольство России на Кубе заявило, что российских граждан не было на борту разбившегося в Гаване самолета.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.