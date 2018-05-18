Российские туристы заразились сальмонеллезом в ОАЭ

Роспотребнадзор сообщил, что у российских туристов, отдыхавших в эмирате Шарджа (ОАЭ) была обнаружена сальмонелла. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Среди российских туристов, отдыхавших в отеле «Sheraton Sharyah Beach Resort & Spa 5*» в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в первой половине мая текущего года зарегистрировано 36 обращений за медицинской помощью по поводу острого гастроэнтерита, в том числе 7 – среди детей», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что по результатам лабораторных исследований у больных российских граждан, вернувшихся после отдыха из указанного отеля в г. Казань, обнаружена сальмонелла.

Ведомство направило официальный запрос в МИД России с просьбой об оказании содействия в получении уточненной информации о состоянии здоровья российских туристов и принимаемых здравоохранением ОАЭ лечебных и профилактических мерах.