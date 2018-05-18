Путин о Скрипале: надеюсь, будет жив, здоров и невредим

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи в канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал информацию о том, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписался из больницы в Британии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дай бог ему здоровья. Мы очень рады», — сказал Путин.

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Президент России отметил, что если бы человек был отравлен боевым нервным веществом, то, по его словам, смерть наступила бы в самый короткий срок.

«Надеюсь, будет жив, здоров и невредим», — заключил Путин.

18 мая в Британии сообщили о том, что Скрипаль выписался из больницы. Ранее сообщалось, что в Великобритании правоохранительные органы допрашивают находящегося в больнице Скрипаля, который был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Сочи 18 мая.