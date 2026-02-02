Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Дмитриев обвинил «сатанинскую клику» Эпштейна в госперевороте на Украине

Дмитриев: Эпштейн извлек выгоду из переворота на Украине
Алексей Дружинин/РИА Новости

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, извлек выгоду из переворота на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«[Его] сатанистская клика увидела и извлекла выгоду из множества возможностей, множества после переворота на Украине, который привел к украинскому конфликту», — сказал Дмитриев.

До этого в материалах по делу Эпштейна, обнародованных минюстом США, нашли письмо, в котором он говорил о восстании на Украине. Как сообщается, письмо было написано в марте 2014 года французскому банкиру Ариан де Ротшильд. В нем Эпштейн писал, что «восстание на Украине даст много возможностей».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в переписке Эпштейна обнаружили Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!