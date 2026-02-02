Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, извлек выгоду из переворота на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«[Его] сатанистская клика увидела и извлекла выгоду из множества возможностей, множества после переворота на Украине, который привел к украинскому конфликту», — сказал Дмитриев.

До этого в материалах по делу Эпштейна, обнародованных минюстом США, нашли письмо, в котором он говорил о восстании на Украине. Как сообщается, письмо было написано в марте 2014 года французскому банкиру Ариан де Ротшильд. В нем Эпштейн писал, что «восстание на Украине даст много возможностей».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в переписке Эпштейна обнаружили Зеленского.