Зеленский рассказал об отношении к уехавшим украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешской радиостанции Prague International заявил, что смотрит не на миллионы уехавших украинцев, а на тех граждан, которые остались в стране. Также он подчеркнул, что вернувшиеся могли бы помочь ВСУ.

«Я не смотрю на миллионы уехавших. Я смотрю на миллионы, которые остались. И благодаря тому, что они остались, Украина все еще существует», — заявил он.

Зеленский отметил, что сейчас на солдатах ВСУ лежит огромная нагрузка, и подчеркнул важность ротации и отдыха. Он сказал, что дополнительные силы на фронте имеют большое значение, и поэтому вернувшиеся на родину «безусловно» помогли бы ВСУ. Однако Зеленский подчеркнул, что на фронте важно доверие между военными и поэтому принудительное возвращение людей может быть неэффективным.

«Иногда говорят, что сбежавшего надо сейчас забрать и на фронт отправить. Я понимаю эти эмоции. Но нужно спросить ребят, которые на фронте, смогут ли они доверять этому человеку. Это вопрос, на который непросто ответить, потому что люди и причины всегда разные», — сказал Зеленский.

В конце января депутат из партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк заявил, что за последние полгода с Украины уехало около полумиллиона молодых людей. При этом представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что эти данные неверны и в 2025 «на въезд и на выезд» границу пересекли около 31 млн человек. Также в январе министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что после 2022 года с Украины уехало более 5,8 млн человек.

