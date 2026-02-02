Размер шрифта
ВСУ назвали одну из проблем в отражении атак со стороны России

ВСУ все чаще сталкиваются с нехваткой ракет для ПВО
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) украинской армии, полковник Юрий Игнат.

«Было бы чем перезаряжаться! Ведь уже не раз заявляли, и президент Украины [Владимир Зеленский] не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать», — заявил он.

Военный поделился, что дефицит боеприпасов у украинских военных доходил до такого состояния, что в подразделениях на пусковых установках имелось только две ракеты из шести.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский на фоне ударов Вооруженных сил России попросил у Запада ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ, поскольку «потребность в защите неба не исчезла».

По его словам, за прошедшую неделю ВС РФ выпустили по территории республики «более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты».

Ранее на Западе заявили об отчаянии Зеленского.
 
