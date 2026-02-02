Размер шрифта
Супруги подали в суд на клинику ЭКО после того, как у них родился темнокожий ребенок

LADBible: в США у белых супругов родился темнокожий ребенок после ЭКО
Orange County Circuit Court

Семья в США подала в суд на клинику ЭКО после того, как у них родился темнокожий ребенок, пишет LADBible.

Супружеская пара из Флориды — Тиффани Скор и Стивен Миллс — подала судебный иск против репродуктивной клиники после того, как генетический тест подтвердил: ребенок, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения, не является их биологическим потомком.

В январе 2026 года у пары родилась девочка. Однако вскоре после родов супруги заподозрили ошибку со стороны клиники, обратив внимание на отсутствие внешнего сходства с новорожденной. Последующее генетическое тестирование подтвердило, что ребенок не имеет с ними биологической связи.

Супруги подали судебный иск 22 января после безуспешных попыток связаться с клиникой и разобраться в ситуации. Адвокат пары Джек Скарола заявил, что супруги привязались к ребенку, но опасаются возможных юридических последствий, если объявятся биологические родители.

Истцы также выражают обеспокоенность судьбой других эмбрионов, хранившихся в клинике, предполагая, что один из них мог быть имплантирован другой пациентке. В иске содержится требование провести аудит всех процедур ЭКО за последние пять лет, а также оплатить генетическое тестирование детей, рожденных с участием клиники.

Ранее семья подала в суд на клинику ЭКО после того, как у них родился темнокожий ребенок.
 
