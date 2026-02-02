Заключенные в Казахстане будут собирать дроны

В колонии для особо опасных преступников в Казахстане запустят производство дронов. Об этом сообщило МВД республики, передает Kursiv Media.

Производство запустят в поселке Аршалы Акмолинской области. Директор РГП «Енбек» Ермек Шурманов рассказал, что речь идет не о «конструкторе», а о полном цикле производства. В колонии уже отремонтировали ангар и установили необходимые станки.

«Мы планируем не просто сборку, а полноценное производство дронов, поскольку корпус будет полностью изготавливаться здесь, на территории учреждения. Сами платы и программное обеспечение — все это будет разрабатываться здесь», — заявил Шурманов.

Издание отмечает, что в настоящее время в уголовно-исполнительной системе работают 18 тыс. из 23 тыс. трудоспособных осужденных. Министерство внутренних дел ставит задачу довести этот показатель до 100%.

Казахстан с 2024 года планирует наладить производство дронов турецкой компании Baykar.

Ранее Вучич анонсировал запуск производства БПЛА в Сербии.