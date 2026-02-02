Появились подробности о задержании главы майнинговой компании BitRiver

Задержанный глава майнинг-компании BitRiver Игорь Рунец задолжал налоговой более 121 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«У группы компаний, связанных с бизнесменом, заблокированы счета из-за многомиллионных долгов. Основные должники — ООО «Битривер Рус» (49,3 млн рублей), ООО «УК «БИТРИВЕР» (21,5 млн) и ООО «Битривер-К» (22,6 млн). Лично у Рунеца также числится задолженность перед ФНС в размере 245 тысяч рублей», — говорится в посте.

Как сообщал канал ранее, задержание состоялось 30 января. В тот же день мужчине было предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам сокрытия денежных средств или имущества от взыскания налогов.

Отмечается, что суд удовлетворил просьбу следователей и назначил Рунецу домашний арест на два месяца в связи с тем, что он является руководителем организаций, сотрудники которых проходят свидетелями по делу. Кроме того, другие возможные соучастники преступлений в настоящий момент не установлены.

BitRiver — крупнейшая майнинговая компания в России, выручка которой в 2024 году превысила 10 млрд рублей. Как сообщает Baza, по состоянию на конец сентября того же года, состояние Игоря Рунеца составляло $230 млн.

Ранее в России предложили заморозить срок давности по налоговым преступлениям.