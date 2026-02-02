Губернатор Кемеровской области поручил проверить систему медпомощи в регионе

Губернатор Кемеровской области Илья Сердюк поручил проверить систему медпомощи в регионе после всех произошедших трагедий. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Глава региона отметил, что понимает жителей, которые обсуждают прошедшие события в соцсетях, подчеркнув, что все случившееся за последнее время тяжело описать «печальными выражениями».



«Наша задача — провести комплексный анализ того, как в регионе работает система оказания медицинской помощи, как работают учреждения, где заботятся о тех, кто в этом нуждается», — написал Сердюк.

По словам губернатора, результаты проверок покажут, какие ошибки были допущены, а виновные понесут заслуженное наказание.

В период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка не выжили девять младенцев, у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также в январе не выжили девять пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Руководство учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

31 января 2026 года в частной сауне в Прокопьевске произошел пожар. Пятерых подростков спасти не удалось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее глава Кузбасса обвинил матерей в трагедии в роддоме Новокузнецка.