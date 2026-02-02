Полине Дибровой сделали предложение в шоу

Фитнес-блогер Василий Смольный сделал предложение модели Полине Дибровой в шоу «Тайный миллионер». Об этом сообщает Super.

Диброва рассказывала, что во время проекта между ней и Смольным возникла симпатия. Сам блогер заявил на проекте, что модель к нему «подкатывает». Мужчина одаривал ее комплиментами и предлагал выйти замуж за него.

«Ну кто-то же должен пососаться на этом шоу, в конце концов!» — заявил блогер.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Вместе с партнером она пришла на новогоднюю вечеринку женского клуба модели. Мероприятие проходило в закрытом формате.

Ранее оскандалившуюся из-за Дибровых Елену Товстик не пустили на выборы.