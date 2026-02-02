Размер шрифта
В клюкве нашли природное вещество защиты от инфекций

F&F: в клюкве нашли природное вещество защиты от инфекций без антибиотиков
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что вещество мирицетин-3-O-галактозид, содержащихся в клюкве, может снижать риск инфекций мочевыводящих путей без применения антибиотиков. Речь идет о Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах исследователи показали, что прием этого соединения до и после заражения приводил к заметному снижению количества бактерий в моче, мочевом пузыре и почках. У животных также уменьшались признаки воспаления и окислительного стресса, которые обычно сопровождают развитие инфекции.

Как выяснилось, соединение из клюквы действует не так, как антибиотики. Оно не уничтожает бактерии напрямую, а мешает им закрепляться на клетках мочевыводящих путей. Вещество подавляет работу бактериальных адгезинов и ворсинок — структур, с помощью которых уропатогенная кишечная палочка прикрепляется к тканям. Одновременно снижается и восприимчивость самих клеток к такому прикреплению.

Авторы отмечают, что такие результаты особенно важны на фоне роста устойчивости бактерий к антибиотикам. Хотя эксперименты пока проводились только на животных, работа дает новые научные основания рассматривать компоненты клюквы как потенциальное средство профилактики и вспомогательной терапии при рецидивирующих инфекциях и у людей.

Ранее в популярной ягоде нашли вещества, замедляющие старение клеток.
 
