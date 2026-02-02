Россиянка вытащила женщину из такси и избила ногами из-за ревности к мужу

На Алтае женщина избила незнакомку, к которой приревновала своего мужа

Жительница Алтайского края оттаскала женщину за волосы и избила ногами, приревновав к мужу. Об этом сообщила полиция региона.

В Кош-Агачском районе 51-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ей угрожала 40-летняя ревнивица, заподозрившая ее в интимнной связи с мужем.

Вечером подозреваемая гуляла с подругами и, подойдя к школьной котельной, где работал ее супруг, увидела незнакомку, которая садилась в такси.

Решив, что она только что была наедине с ее мужем, женщина подбежала, вытащила жертву за волосы из машины, ударила несколько раз по лицу, пригрозила расправой, повалила на землю и продолжила пинать ногами.

Избиение остановил муж подозреваемой, услышавший крики. Нападавшую доставили ее в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

