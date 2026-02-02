Польшу призвали ввести всеобщую службу для мужчин и женщин

Армия Польши должна находиться в состоянии постоянной боевой готовности и быть готова «немедленно развернуть войска». Для этого в стране нужно ввести всеобщую воинскую службу, в том числе для женщин. Об этом в разговоре RMF24 заявил бывший замглавы Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий.

«У нас должна быть армия в постоянной боевой готовности – наше геополитическое положение, на стыке с потенциальным агрессором на восточном фланге НАТО, обязывает нас к этому. Здесь время играет решающую роль, как и наши возможности по противодействию внезапным нападениям», — сказал он.

Коморницкий подчеркнул, что выступает за возвращение ко всеобщей воинской повинности, и «каждый гражданин старше девятнадцати лет, включая женщин, должен пройти военную подготовку». По словам генерала, даже самая хорошо оснащенная профессиональная армия не сможет обеспечить безопасность без готовности к действиям в режиме реального времени и полного укомплектования.

Он также отметил, что сейчас польская армия не имеет необходимой инфраструктуры для размещения призывников, а подразделения не могут обеспечить круглосуточную работу.

В январе замминистра обороны Польши Цезарий Томчик рассказал, что минобороны страны разослало гражданам по почте 4 млн брошюр «Руководство по безопасности» с инструкциями на случай войны или кризисных ситуаций. А в декабре 2025 года стало известно, что Польша получила партию самоходных артиллерийских установок (САУ) K9A1 Thunder («Гром») южнокорейского производства и планирует купить еще 218 таких машин.

Также в декабре агентство Reuters сообщало о планах поляков впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин, чтобы разместить их на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в США заявили, что Польша не готова к гибридным угрозам.