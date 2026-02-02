Гордон объяснила, почему не имеет статус адвоката

Юристка Екатерина Гордон в интервью Ксении Собчак призналась, что завалила экзамен для получения статуса юриста.

По словам Гордон, она не сдала тест, а также провалила экзамен.

«Первая попытка была, как мне казалось, несправедливой. Я пыталась разбираться с адвокатурой, потому что на тот момент защищала супругу и детей Артема Чайки. И Артем мне лично сказал: «Кать, в этой стране ты адвокатом не будешь», — заявила юристка.

Как отметила Гордон, на данный момент она урегулировала все вопросы с Чайкой, и никто ей не противодействует в получении адвокатского статуса. Однако она не планирует его получать. Юристка призналась, что не хочет заниматься уголовным правом.

«Я не хочу туда лезть. Это будет еще одно сообщество, которое будет ограничивать мою свободу. Ограничивать мое понимание юридической профессии. И я вижу себя все-таки как юридического предпринимателя», — поделилась Гордон.

Юристка добавила, что адвокату также нельзя вести коммерческую деятельность. Гордон уточнила, что не считает Артема Чайку виновником своего провала на экзамене. Однако тогда ей так казалось. При этом юристка не исключает «политические моменты» в том случае.

