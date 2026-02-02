Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной

PNAS: неприятные ощущения в спине могут указывать на рак поджелудочной
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Потеря аппетита, немотивированная усталость, боль или дискомфорт в животе, неприятные ощущения в спине и необъяснимая потеря веса могут быть ранними признаками рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли исследователи из испанского Национального центра онкологических исследований (CNIO). Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые изучали механизмы раннего развития опухоли, которая считается одной из самых агрессивных форм рака. В большинстве случаев заболевание связано с мутацией гена KRAS, запускающей бесконтрольное размножение клеток. Именно на этом этапе у части пациентов начинают проявляться неспецифические симптомы, которые часто остаются без внимания.

При этом на самой начальной стадии болезнь может протекать и вовсе без выраженных признаков, из-за чего диагностика нередко запаздывает. В результате средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около трех месяцев, а лишь небольшой доле пациентов удается прожить порядка пяти лет.

В рамках того же исследования авторы предложили экспериментальный подход к лечению. Он основан на тройной комбинации препаратов, одновременно блокирующих три ключевых биохимических пути, которые злокачественные клетки используют для выживания и роста. В экспериментах на животных такая терапия привела к полной ликвидации опухолей поджелудочной железы. Следующим этапом должны стать клинические испытания с участием людей.

Ранее у некоторых видов рака обнаружили неожиданный «защитный» эффект для мозга.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!