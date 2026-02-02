Ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной

Потеря аппетита, немотивированная усталость, боль или дискомфорт в животе, неприятные ощущения в спине и необъяснимая потеря веса могут быть ранними признаками рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли исследователи из испанского Национального центра онкологических исследований (CNIO). Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые изучали механизмы раннего развития опухоли, которая считается одной из самых агрессивных форм рака. В большинстве случаев заболевание связано с мутацией гена KRAS, запускающей бесконтрольное размножение клеток. Именно на этом этапе у части пациентов начинают проявляться неспецифические симптомы, которые часто остаются без внимания.

При этом на самой начальной стадии болезнь может протекать и вовсе без выраженных признаков, из-за чего диагностика нередко запаздывает. В результате средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около трех месяцев, а лишь небольшой доле пациентов удается прожить порядка пяти лет.

В рамках того же исследования авторы предложили экспериментальный подход к лечению. Он основан на тройной комбинации препаратов, одновременно блокирующих три ключевых биохимических пути, которые злокачественные клетки используют для выживания и роста. В экспериментах на животных такая терапия привела к полной ликвидации опухолей поджелудочной железы. Следующим этапом должны стать клинические испытания с участием людей.

