Герой России Муслимов погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб герой России Муслим Муслимов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России», — написал чиновник.

Меликов отметил, что к каждому военнослужащему относится как к сыну, ждет их возвращения в Дагестан. Муслимова Меликов знал лично. По словам главы региона, Муслимов был скромным, искренним и достойным молодым человеком. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде.

С первых месяцев СВО Муслимов находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. По словам Меликова, боец брал на себя ответственность за тех, кто рядом, думал о других людях и никогда не отступал от поставленных задач, его уважали сослуживцы.

В 2024 году за один из своих подвигов Муслим был удостоен звания Героя России, а Золотую звезду ему вручил лично министр обороны России. За время службы дагестанец установил боевой рекорд — его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины, рассказал Меликов.

