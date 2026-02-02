Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Герой России Муслимов погиб в зоне СВО

Глава Дагестана Меликов: герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО
Официальный Telegram-канал Сергея Меликова

В зоне проведения специальной военной операции погиб герой России Муслим Муслимов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России», — написал чиновник.

Меликов отметил, что к каждому военнослужащему относится как к сыну, ждет их возвращения в Дагестан. Муслимова Меликов знал лично. По словам главы региона, Муслимов был скромным, искренним и достойным молодым человеком. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде.

С первых месяцев СВО Муслимов находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. По словам Меликова, боец брал на себя ответственность за тех, кто рядом, думал о других людях и никогда не отступал от поставленных задач, его уважали сослуживцы.

В 2024 году за один из своих подвигов Муслим был удостоен звания Героя России, а Золотую звезду ему вручил лично министр обороны России. За время службы дагестанец установил боевой рекорд — его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины, рассказал Меликов.

Ранее стало известно о приказе командования ВСУ не брать в плен русских солдат.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!